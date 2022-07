Publié le Mercredi 27 juillet 2022 à 10:20:00 par Sara Brugioli

Pour tester avec tous vos potes

L'attente est finie: la bêta ouverte de MultiVersus est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC, avec une prise en charge complète du crossplay.Le jeu vous propose de prendre le contrôle de vos personnages preférés (toutes licences confondues, de DC à Scooby-Doo) dans un jeu de combat de plateformes gratuit. Le jeu est developpé par Player First Games. Les personnages de Rick et Morty rejoindront le jeu également, Morty arrivant le 9 août et Rick rejoignant le roster le 23 août.