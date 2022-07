Temperia: Soul of Majestic en accès anticipé

Publié le Mercredi 27 juillet 2022 à 10:40:00 par Ambre Cogné

Le pouvoir des cartes

Développé par MoonWolf Entertainment et A2 Softworks, Temperia: Soul of Majestic est disponible en accès anticipé sur Steam . Ce jeu free-to-play se veut être une révolution au sein des jeux de cartes sur ordinateur, avec une main "ouverte", sans cartes cachées et un aléatoire limité pour mettre les compétences au centre de la scène.Pour l'occasion de l'ouverture de leur accès anticipé, les développeurs ont sorti une bande annonce donnant un aperçu des spécificités de leur jeu.