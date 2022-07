Chenso Club annoncé pour le 1er Septembre

Publié le Jeudi 28 juillet 2022 à 09:30:00 par Ambre Cogné

Les super-nanas, mais elles sont cinq

Développé par Pixadome et édité par Curve Games, Chenso Club a été annoncé sur PC, Switch, Playstation 4 et Xbox One pour le 1er Septembre de cette année. Le jeu vous invite à incarner une des cinq héroïnes du jeu, dont le cast est entièrement féminin, pour sauver le monde menacé par une menace extra-terrestre.Le jeu mêle l'arcade et le rogue-lite avec un mode solo et un mode co-op sur un seul écran. Une démo est disponible en ce moment sur Steam , et vous pouvez déjà ajouter le jeu à votre liste de souhait. En attendant sa sortie, voici tout de même la bande annonce :