Autonauts VS Piratebots est disponible maintenant

Publié le Vendredi 29 juillet 2022 à 10:50:00 par Sara Brugioli

Les méchants pirates...

Curve Games et Denki sont heureux de lancer leur jeu, Autonauts VS Piratebots, sur Steam aujourd'hui. On peut comprendre, étant donné que Denki est responsable de la création d'Autonauts, le premier volet du jeu, qui avait gagné un BAFTA Award ( BAFTA Écosse ).Vous incarnez les Autonauts, dans un terrain généré de façon procédurale, et vous devez construire une base pour vous défendre des terribles Piratebots qui veulent votre peau. Le jeu a aussi quelques éléments de RTS, et vous permettra de "programmer" vos robots pour automatiser leur réponse à une attaque. Ce détail est particulièrement intéressant: le jeu est utilisé comme outil d'enseignement des bases de la programmation dans les écoles du Royaume Uni. Le studio a fourni environ 5000 codes à des écoles dans le cadre de l'initiative Astronauts Codes for Education.Le jeu est soldé de 10% pour son lancement sur Steam et de 50% pour tous les joueurs possédant le premier jeu, Autonauts. Pas de panique si vous êtes nouveau sur la licence, le jeu originel est aussi soldé de 50%.