Tower of Fantasy sors mondialement le 11 août

Publié le Vendredi 29 juillet 2022 à 10:10:00 par Sara Brugioli

Mais le pré téléchargement est disponible le 9 août

Hotta Studios et Level Infinite on fixé une date officielle pour Tower of Fantasy, leur RPG en monde ouvert. Le jeu sortira sur PC et mobiles le 11 août, avec un pré téléchargement disponible dès le 9 août.La sortie mondiale est imminente, après deux tests de jeu en bêta fermée pour familiariser les joueurs avec le systeme de jeu. Dèjà trois millions d'utilisateurs se sont inscrits sur le site officiel de Tower of Fantasy pour jouer au jeu. Dans un monde SF post-apocalyptique, les joueurs pourront s'approprier leur personnages, les modifier à souhait, explorer le monde autour d'eux et accomplir toutes sortes de quêtes.Découvrez l'extrait tiré du thème officiel ci-dessous, interpreté par l'artiste japonais Milet.