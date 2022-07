Sweet Transit est disponible en Early Access

Publié le Vendredi 29 juillet 2022 à 10:00:00 par Sara Brugioli

Faudra être plus efficace que la SNCF

Si vous avez une dent contre la SNCF comme moi alors vous avez, avec Sweet Transit, votre chance de prouver que vous êtes meilleurs qu'eux et que à la tête d'un réseau ferroviare vous vous en sortiriez mieux.Sweet Transit vous permettra de construire ce réseau et vous y mettra à la tête, en charge de toutes le décisions. Programmez des trains, constuisez des rails, optimisez le réseau pour vos usagers... Si les trains c'est votre passion, Sweet Transit vous propose de vous immerger dans un monde sans voiture, vous êtes donc responsables des migrations pendulaires de vos usagers (mes cours de géographie servent enfin!) et vous allez aussi devoir créer des lignes de productions entre vos villes.Le jeu est disponible en Early Access , avec une réduction de 10%, et 10% de réduction supplementaires pour les joueurs achetant le pack d'expansion Supporter's.