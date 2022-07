Portage de Bunny Park sur consoles

Publié le Vendredi 29 juillet 2022 à 09:40:00 par Ambre Cogné

La population de carottes va être en chute libre

Le jeu de gestion de park de Cozy Bee Games, Bunny Park, sera porté sur Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series et Switch très prochainement. Vous pourrez donc décorer votre park, faire pousser des légumes pour vos petits compagnons à fourrure, inviter de nouveaux miniscules hôtes et les voir tous batifoler gaiement dans votre création.Le portage de Bunny Park est prévu pour le 30 septembre de cette année. En attendant, le jeu est disponible sur Steam