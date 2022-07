- Tyrant's Blessing arrive sur Steam

Publié le Jeudi 28 juillet 2022 à 11:20:00 par Sara Brugioli

Envoyer son chien au front

Des fois, il n'y a juste pas assez d'effectifs dans une armée. La solution? C'est évidemment d'amener votre animal de compagnie avec vous! Surtout quand c'est un dragon gigantesque, comme ça peut être le cas dans le monde de Tyrant's Blessing.Le monde est en paix dans Tyrant's Blessing. Mais la verité est bien plus sombre: Tyrant, l'éntité qui "maintient la paix" cache un sombre secret, et vous aller devoir l'empechêr de transformer le monde en terre de zombies obéissants. Montez une rébellion composée d'humains et de leurs compagnons fidèles avec des capacités heroiques et puissantes dans ce RPG tour par tour. Battez vous sur des arènes à grille en 2.5D pixel art, et adaptez vous à votre terrain.Le jeu sera disponible sur Steam et Epic Games Store le 8 août.