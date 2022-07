- Guillermo del Toro rÃ©invente Pinocchio

Publié le Jeudi 28 juillet 2022 à 10:20:00 par Ambre Cogné

Un vrai petit film

Guillermo del Toro, connu surtout pour Le Labyrinthe de Pan, Hellboy ou Pacific Rim, a décidé de réinventer l'histoire de Pinocchio dans un film d'animation en stop-motion, son premier film du genre. On y retrouvera donc le jeune garçon de bois, son vieux père et le Cricket, ainsi que bien d'autres personnages phares du conte dans une version plus fantastique et sombre.Le film, initiallement prévu pour 2013 ou 2014, a été retardé par des soucis de production et n'a que récemment reçu des soutiens financiers avec une acquisition par Netflix. Ce sera donc sur la plateforme de streaming en ligne que vous pourrez regarder Pinocchio en Décembre de cette année.