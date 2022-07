- Toplitz Productions et Game Island en partenariat pour sortir SERUM

Publié le Jeudi 28 juillet 2022 à 09:50:00 par Ambre Cogné

Le compte à rebours commence

Les éditeurs de Toplitz Production se sont offert les droits du jeu SERUM, développé par Games Island, pour en assurer la sortie. Le jeu vous invite dans une course contre la montre où votre survie dépend d'un mystérieux fluide vert que vous devez vous injecter dans le bras. Dans le temps qui vous est imparti, vous devrez trouver des ressources, fabriquer des armes, combattre des créatures mutantes et lever le voile sur le mystère du monde qui vous entoure...SERUM devrait sortir fin 2023, mais vous pouvez dores et déjà l'ajouter à votre liste de souhaits sur Steam . En attendant, voici la dernière bande annonce :