- Construction Simulator sortira le 20 Septembre

Publié le Jeudi 28 juillet 2022 à 10:00:00 par Ambre Cogné

N'oubliez pas de mettre un casque !

Développé par weltenbauer. Software Entwicklung GmbH et édité par astragon Entertainment, le jeu de simulation de chantier Construction Simulator a été annoncé pour le 20 Septembre de cette année. Vous pourrez conduire plus de 70 engins de construction, réaliser des projets sur deux cartes en monde ouvert et jouer seul ou avec jusqu'à 3 autre joueurs en coopération.Le jeu est déjà disponible à la précommande sur Steam et sur le site officiel . Le jeu sortira en édition Standard, Day One et Extended, chacune ajoutant du contenu en jeu, avec un prix variant de 34,99 € à 54,99 € dépendant des plateformes et des éditions.