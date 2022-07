Playstation Plus, les jeux du mois d'AoÃ»t

Publié le Jeudi 28 juillet 2022 à 10:10:00 par Sara Brugioli

Une belle sélection

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 : le jeu est iconique et n'a plus besoin d'être presenté (mais je vais le faire quand même parce que c'est ma news). Devenez le meilleur skateur et maîtrisez votre planche à la perfection dans ce jeu, dans ce bundle rémasterisé sur PS4 et PS5.

Yakuza: Like A Dragon : Dans la celèbre franchise Yakuza, ce jeu vous met dans la peau de Ichiban Kasuga, fraîchement sorti de prison alors qu'il n'a pas commis le crime dont il fut accusé. Passez de simple outsider à dragon, et découvrez la verité derrière la trahison de votre famille de yakuza, sur PS4 et PS5.

Little Nightmares : Incarnez un petit personnage dans une maison de poupées troublantes, et faites face à vos peurs d'enfance, face à des âmes corrompues qui trouvent que vous êtes très appetissant. Disponible sur PS4.

Comme d'habitude, les joueurs possédant Playstation Plus vont recevoir des jeux gratuits pour le mois d'août. L'abonnement mensuel vous permet de recevoir environ trois jeux par mois, et ces derniers resteront dans votre bibliothéque tant que vous restez abonné au service.Sans plus tarder, on vous propose de découvrir les jeux du mois d'août, disponibles du 2 août au 6 septembre.Petit Plus, les abonnés à Playstation Plus Extra et Premium auront accès à la saga de Kazuma Kiryu, de la license Yakuza. Les jeux Yakuza 0, Yakuza Kiwami et Yakuza Kiwami 2 seront disponible sur le catalogue de jeux à partir du mois d'août. Plus tard cette année, la saga de Kiryu continuera avec Yakuza 3, Yakuza 4, Yakuza 5 et Yakuza 6. Rien que ça.Et si vous avez accès à Spotify, découvrez la playlist mensuelle officielle inspirée par les jeux mensuels de Sony.