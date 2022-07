- Maneater : Apex Edition, arrive le 30 septembre

Publié le Jeudi 28 juillet 2022 à 10:30:00 par Sara Brugioli

*crunch* ça croustille les os...





Tripwire Interactive annonce une nouvelle version physique de son RPG au personnage un peu spécial, Maneater : Apex Edition. Parce que oui, vous incarnez non pas un humain mais un requin.Arraché du ventre de votre mère, vous devez apprendre à survivre seul dans le vaste océan, mais vous avez quelque chose qui vous aidera: la capacité d'évoluer au fur et à mesure que vous dévorez des proies. Explorez les fonds marins (et pourquoi pas les plages touristiques? miam) et devenez le plus grand prédateur qui soit. L'histoire de base sera présente dans cette version, ainsi que le DLC Truth Quest, qui vous amènera aux large de l'île Clovis pour des défis inédits, des nouvelles évolutions, et surtout pour lever le voile sur un conspiration (me demandez pas comment un requin peut faire ça, j'en sais rien).La version physique deEt vu que la vidéo est soumise à une limite d'âge sur Youtube , je vais mettre une photo mignonne de requin, parce que dans la vraie vie c'est des créatures plutôt pacifiques qui attaquent rarement les humains (pour rassuser les vacanciers qui lisent ceci sur une plage).