- Raiden IV x MIKADO remix annoncé

Publié le Jeudi 28 juillet 2022 à 10:50:00 par Ambre Cogné

Un remake à mach 4

Développé par MOSS et édité hors du Japon par NIS America, Raiden IV x MIKADO a été annoncé pour début 2023. Ce classique du shoot 'em up arcade vous invitera à jouer seul ou à deux joueurs. Ce remake incluera de nouveaux ennemis, de nouveaux niveaux, de nouvelles musiques et de nouveaux modes de jeu (notablement, un mode Boss Rush).Il sera disponible sur Playstation 4, Playstation 5, Xbox One et Xbox Series.