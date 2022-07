- Fire Commander, un RTS chaud bouillant

Publié le Jeudi 28 juillet 2022 à 10:40:00 par Sara Brugioli

Vive le feu! Ah je dois l'éteindre?

Qui ne rêve pas d'être pompier? Probablement beaucoup de monde, mais ça reste un travail héroique : combattre les flammes et d'autres dangers, sauver des vies (et des chatons sur les arbres), poser pour des calendriers...Ça tombe bien, un jeu qui vous permet de faire tout ça (sauf les calendiers, quel dommage) est sorti hier sur Steam.Fire Commander est le nouveau bébé de Pixel Crow Games et Atomic Wolf, un RTS qui vous met dans la peau d'un commandant d'esquade de pompiers, à travers plus de 30 missions. Gérez votre caserne et votre équipe, recrutez de nouveaux membres d'équipe et envoyez vos co-équipiers s'occuper de missions dangereuses, du feu de maison au feu de bois en passant par des crash d'avion.Le jeu est disponible sur Steam , à 12,49€ avec un discount de 15% à l'occasion de son lancement.