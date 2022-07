Xenoblade Chronicles 3 est sorti

Publié le Vendredi 29 juillet 2022 à 09:30:00 par Sara Brugioli

L'attente est finie







Il est enfin ici: Xenoblade Chronicles 3, le troisième volet de la saga à succès, est disponible dès aujourd'hui sur Nintendo Switch.Pour rappel, l'aventure à pour thème la vie. Six soldats de deux nations constamment en guerre unissent leurs forces et mettent de côté leurs différends pour reveler la vrai menace qui plane sur Aionios, leur monde.En plus du jeu, un pass d'extension distribué en quatre fois sur le cours de l'année sera disponible pour les joueurs. Il amènera des objets utiles à l'aventure, des nouvelles tenues et couleurs, et un nouveau scénario de jeu, bref tout plein de contenus additionnels pour les fans dévoués.