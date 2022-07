(TEST) Turtle Beach Recon Air Chat Communicator Wireless

Publié le Jeudi 28 juillet 2022 à 12:00:00 par Sara Brugioli

On sussure à l'oreille du chef

Notre chef est un homme occupé. Entre le travail, la famille, et le trio de stagiares quelques fois un peu perdues, il doit toujours être à l'écoute de quelqu'un, toujours prêter l'oreille à une nouvelle complainte ou question.Sauf que pour jouer à des jeux, faut aussi entendre le jeu, et Cedric ne peut pas se laisser envelopper dans un casque insonorisant qui couvre tout bruit exterieur. Il a donc trouvé et testé le Turtle Beach Recon Air Chat Communicator Wireless, une oreillette bluetooth qui permet d'entendre à la fois les doux sons de sa famille et les morts brutales qu'il inflige à ses ennemis pixelisés. Le son étant dans une seule oreille, on peut donc dire que l'on sussure litteralement à l'oreille du chef....