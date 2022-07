The Siege and the Sandfox annoncé

Publié le Vendredi 29 juillet 2022 à 09:50:00 par Ambre Cogné

Sortie dans mille-et-une nuits

Les développeurs de Cardboard Sword et les éditeurs de Koch Media ont tout juste annoncé leur prochain jeu : The Siege and the Sandfox, un metroidvania d'infiltration se déroulant dans un univers qui fait très moyen orient médiéval, à la Mille-et-une Nuits.Vous incarnerez le Sandfox, un assassin mystérieux se retrouvant jetez dans la Chute du Traître, une fosse dans laquelle on précipite les régicides, après avoir été accusé à tort par la maléfique reine d'avoir participé au meurtre du roi. Vous devez maintenant vous frayer un chemin à travers le palais pour prendre votre revanche.Le jeu sortira sur Steam l'EGS et Humble Bundle en 2023, sans plus de précisions. En attendant, voici la bande annonce :