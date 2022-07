Lemon Cake sera porté sur consoles

Publié le Vendredi 29 juillet 2022 à 10:30:00 par Ambre Cogné

Temps de cuisson : 2 mois

Après son petit succès sur Steam , le jeu de pâtisserie et de gestion de Cozy Bee Games sera porté sur Playstation 4 et 5, Xbox One et Series et bien entendu sur Switch ! Je suis surprise que nous ne l'avions toujours pas couvert, donc laissez-moi vous le présenter :Lemon Cake vous invite à rénover une boulagerie abandonnée et à y confectionner de nombreuses pâtisseries avec des produits provenant de votre propre ferme. C'est un petit "cozy game" mignon et relaxant par un studio que s'est spécialisé dans ce genre.Le portage du jeu est prévu pour le 30 septembre de cette année.