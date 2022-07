Sword and Fairy: Together Forever, nouveau trailer de gameplay

Publié le Vendredi 29 juillet 2022 à 10:55:00 par Sara Brugioli

La fée clochette est armée





Eastasiasoft Limited révèle aujourd'hui un nouveau trailer de gameplay pour son RPG inspiré de la mythologie chinoise, Sword and Fairy : Together Forever.On y voit, entre autres, le héros de notre aventure, Xiu Wu. Ce dernier est rentré dans le royaume des démins et cherche à s'enfuir, mais il subit un échec cuisant quand une force occulte lui tombe dessus. Sauvé de la mort et expulsé au royaume des mortels, il va trouver sa place aux côtés de Yue Qingshu, une jeune femme humaine versée dans les arts du combat. Ce duo devra se battre pour la paix dans les royaume, sur terre ou aux cieux.Le jeu sortira sur PS4 et PS5 le 4 août.