Everspace 2, sa mise à jour la plus importante, Drake : Gang Wars

Publié le Lundi 8 août 2022 à 09:50:00 par Sara Brugioli

La galaxie s'agrandit encore plus

Everspace 2, l'action RPG prenant place dans l'espace, se munit de sa plus grande mise à jour en date, une mise à jour nommée Drake : Gang Wars.Cette mise à jour va rajouter le systeme stellaire de Drake et ses environnements de glace et lave. La nouvelle zone sera large, separée en plus d'une douzaine de zones, et amènera des nombreuses nouveautés à decouvrir, entre des lieux mystérieux à explorer et des nouveaux personnages à connaître. En plus de ça, les quêtes secondaires vont servir d'introduction aux systèmes et dangers de Drake: le terrain ne fera pas de cadeaux, et les vaisseaux pourront, par exemple, prendre des dégâts de gel ou de feu.On peut déduire, de la taille de la mise à jour, que c'est la dernière ligne droite pour le studio avant de peaufiner une version 1.0 de Everspace 2. Plein de bonne nouvelles, donc, pour les joueurs.