L'édition physique d'Ultra Age disponible en Europe

Publié le Lundi 8 août 2022 à 09:40:00 par Ambre Cogné

A la pointe de la technologie

Développé par Next Stage et édité dans cette version en jaquette par SelectaPlay, Ultra Age vous invite dans un RPG à la Nier Automata sur une Terre post-apocalyptique dans un lointain futur. Vous incarnez Age, un épéiste de talent se trouvant être le dernier espoir des quelques survivants.En basculant d'épée en épée, chacune ayant des propriétés et statistiques différentes, vous devrez compléter des combos profonds et vous adapter à divers ennemis, entre robots et mutants.La version physique du jeu, disponible sur la Playstation 4 (et donc 5, avec la rétrocompatibilité) et la Nintendo Switch, est maintenant disponible au prix de 39,99 €. Vous pouvez l'acheter sur Amazon Cultura ou Micromania . Si vous préférez la plateforme PC, le jeu est également disponible sur Steam ...