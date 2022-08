La semaine de Kim

Publié le Samedi 6 août 2022 à 12:00:00 par Julie Kim Guenego

Déjà un mois !

Récap de la semaine

Ce jeu est beaucoup trop cool

Hello, j'ai commencé Nier Automata alors voici un dessin de 2B. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui (il fait si chauuud) désolé de poster aussi tard ! Bonne soirée !!

In love with Octopath's OST







Octopath Traveler: Champions of the Continent est sorti mondialement (disponible qu'au Japon précedemment) mercredi dernier et outre l'aspect gacha, je l'adore. Voici donc un dessin de Primrose, l'une des protagonistes du jeu original. Je vous conseille fortement d'écouter la bande originale du jeu, elle est incroyable !

Du sang. Beaucoup de sang...

Miam de nouveaux personnages On a eu des nouvelles de Pokémon Écarlate et Violet aujourd’hui, notamment sur des nouveaux Pokémon et personnages de l’histoire. J’adore déjà Pania (Penny en anglais), sûrement parce qu'elle me rappelle beaucoup Bernadetta de FE: Three Houses. Le charadesign du champion d'arène type glace et du professeur me plaisent énormément aussi, les deux restants sont meh... assez parlé, retrouvez ci dessous le dessin du jour ! Je veux le même sac Evoli…



Enfin un décor

Bonsoir ! Le prequel d'un jeu que j'apprécie tout particulierement,Bonjour, je vous présente un jeu indé japonais vraiment underrated aujourd’hui: Your Turn to Die, développé par Nankidai (une seule personne!). Il est gratuit et vaut vraiment le détour. Si vous aimez la série des Danganronpa, Zero Escape ou Ace Attorney, ca devrait vous plaire. Je vous préviens que c'est un peu (beaucoup) violent, donc ce n'est pas tout public... Un point fort du jeu pour moi sont les personnages, ils sont super attachants (ca fait 10x plus mal au coeur quand ils meurent brutalement, no spoiler though!). Bref, YTTD a été un giga coup de cœur pour moi, je vous laisse avec l’illustration du jour. Bonne fin d’après-midi !Bonjour ! On finit la semaine avec un dessin un peu plus poussé, inspiré du jeu (sous coté) Ib, un jeu d'horreur créée par Kouri avec RPG Maker 2000. Je vous encourage vivement à y jouer, il y a eu un remake qui est disponible sur Steam ! En parlant de jeu indépendant RPG Maker, je ne peux que conseiller les classiques The Witch's House et Mad Father, qui ont aussi reçus des remakes.