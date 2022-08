(TEST) Turrican Anthology Vol. I et Vol. II (PS4, Nintendo Switch)

Publié le Vendredi 5 août 2022 à 12:00:00 par Sara Brugioli

Retour au bon vieux temps

vieux

dinosaure

oh merde il arrive, il m'a trouvée

Cédric est en vacances! Et quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Je suis la souris dans ce cas-là. regardez, j'ai tellement de courage que je ne l'appelle pas "grand chef suprême" mais bien par son nom de simple mortel.Bon, mon courage a quand même ses limites. Surtout que la dernière fois que je l'ai traité devénérable ancien à peine plus vieux que moi (ouf), il a promis que ça serait cher payé... Depuis je me cache dans le désert. Et là j'écris avec un téléphone volé, pour pas qu'il retrouve mon adresse IP (non pas qu'il serait capab-).