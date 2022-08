- Idol Manager, disponible en prÃ©commande

Publié le Vendredi 5 août 2022 à 11:50:00 par Sara Brugioli

Comment ça c'est glauque de surveiller des jeunes filles H24?

Le jeu sortira le 25 août sur les consoles Sony et PC.





Si vous avez des bureaux et de l'argent en trop, une carrière est tout indiquée pour vous: manager d'un groupe de J-Pop. Ou de K-Pop, ça dépend de votre préférence.Sinon, si vous n'avez que 16,79€, alors vous pouvez précommander Idol Manager, sur Playstation 4 et 5, Switch, et PC. Le jeu à l'humour sombre vous propose de devenirle manager d'un groupe d'idoles, et de contrôler tous les aspects de leurs vies, de l'aspect de leurs cheveux à leur vie privée et intime. Ne les laissez surtout pas se rebeller, sous peine de perdre des fans. Enregistrez des chansons, organisez des tournées... Bref, ça en demande, du talent.