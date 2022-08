- Desktop Dungeons: Rewind annoncé

Publié le Vendredi 5 août 2022 à 11:15:00 par Ambre Cogné

Retour dans le passé

QCF Design et Prismatika ont annoncé très récemment le remake 3D de leur roguelike tactique Desktop Dungeon. Cette version "Rewind" inclus une mécanique plutôt rare dans un roguelike : la capacité de remonter le temps à votre mort pour retenter un combat. On ne connaît pour le moment pas les limites de cette mécanique, mais elle pourrait ajouter quelque chose de neuf et intéressant à un genre qui commence sérieusement à saturer.Bien entendu, elle s'ajoute aux autres mécaniques de Desktop Dungeon : vous regagnez de la vie en explorant, vous devez agrandir votre royaume avec l'or ramenée par vos aventuriers, et les aventures elles-mêmes sont plutôt courtes, avec des petits donjons.Le jeu sera disponible sur PC (à travers Steam ) en fin 2022, sans plus de détails pour le moment.