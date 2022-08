Making of de Men of War II

Publié le Vendredi 5 août 2022 à 10:30:00 par Ambre Cogné

Comment fait-on bien la guerre ?

Les développeurs de chez Best Way et les éditeurs de chez Fulqrum Publishing se concordent pour nous montrer les coulisses de leur dernier jeu de stratégie en temps réel : Men of War II. Le jeu vous invite à prendre part à la Seconde Guerre Mondiale en tant que général et à diriger votre armée contre le front ennemi dans une campagne solo et en multijoueur.Pour ce premier "Dev Diary" nous présente la franchise Men of War, nous donne un aperçu de la campagne solo, nous présente les factions du jeu et nous parle de l'avancée actuelle du développement.Men of War II sortira plus tard cette année sur PC (via Steam ). Il est déjà disponible d'ajouter le jeu en liste de souhait.