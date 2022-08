Despot's Game bientôt sorti de l'early access

Publié le Vendredi 5 août 2022 à 10:10:00 par Ambre Cogné

Massacre imminent

Les développeurs de chez Konfa Games et l'éditeur tinyBuild sont bientôt à la ligne d'arrivée avec leur roguelike en batailles automatiques Despot's Game. Leur jeu vous met dans la peau d'un groupe de survivants d'une apocalypse loufoque, piégés dans un labyrinthe contrôlé par un "D'Spot" maquiavélique.De l'épée laser au tutu de magical girl en passant par le frigo et le pretzel rassi, à vous d'armer vos "soldats" pour qu'ils survivent aux menaces du labyrinthe, allant du chou mangeur d'homme au robot tueur. Et votre prix pour survivre à cette épreuve : combattre les armées des autres joueurs étant parvenues au même résultat !Le jeu sortira de l'early access le 15 septembre pour arriver sur Playstation 4 et 5, Xbox One et Series, Nintendo Switch et sur PC (à travers Steam ), sur lequel vous pouvez d'ores et déjà acheter le jeu, soldé à -20% jusqu'au 11 août.