La galerie de Kim

Publié le Jeudi 4 août 2022 à 16:00:00 par Julie Kim Guenego

Miam de nouveaux personnages

On a eu des nouvelles de Pokémon Écarlate et Violet aujourd’hui, notamment sur des nouveaux Pokémon et personnages de l’histoire. J’adore déjà Pania (Penny en anglais), sûrement parce qu'elle me rappelle beaucoup Bernadetta de FE: Three Houses. Le charadesign du champion d'arène type glace et du professeur me plaisent énormément aussi, les deux restants sont meh... assez parlé, retrouvez ci dessous le dessin du jour ! Je veux le même sac Evoli…