Torn Away, un jeu poignant sur la guerre

Publié le Jeudi 4 août 2022 à 11:10:00 par Sara Brugioli

Pas encore de date annoncée

On vous propose aujourd'hui de découvrir le jeu du studio russe Perelesoq, Torn Away. Le jeu propose de vous faire vivre les expériences d'une enfant dans un pays en guerre.Le jeu est actuellement encore en développement et sera publié par le studio. Comme dit plus haut, le jeu vous mettra dans la peau d'une enfant qui sera malheureusement impliquée dans le conflit de la deuxième guerre mondiale. Elle sera déportée dans un camp de travail forcé, et devra survivre sans perdre son humanité. En effet, le personnage principal est non-violent dans un monde et situation où seuls les forts survivent. Le jeu peut se vanter d'un style graphique impressionnant, avec des illustrations époustouflantes.