South of the Circle est disponible

South Of The Circle, l'aventure narrative forte signée 11 bit studios, est enfin sortie, sur PC et consoles (Switch, PS4 et PS5, Xbox One et Xbox Series) au prix de 12,99€, avec des réductions de lancement disponibles sur toutes les plateformes.Le jeu vous propose de découvrir une histoire passionante animée par un casting vocal exceptionnel, au sein d'une direction artistique forte. Le jeu se passe en Antarctique, quelques temps après la signature du traité d'Antarctique pendant la Guerre Froide. Ce jeu est la dèrniere création de State of Play également, qui, on le rappelle, a été récompensée d'un BAFTA pour Lumino City.