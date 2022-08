Nouvel Ã©pisode des coulisses de F1 Manager 2022

Publié le Jeudi 4 août 2022 à 10:20:00 par Ambre Cogné

Le son est au rendez-vous

Comme il y a deux semaines, Frontier Developments nous dévoile un nouvel épisode du making of de F1 Manager 2022. Dans Sound of The Track, on nous invite dans les secrets de production de l'ambiance sonore du jeu de voitures. On nous dévoile alors tous les petits détails que l'équipe a voulu intégrer au jeu pour le rendre le plus fidèle possible. Du type de virage à la vitesse de la voiture en passant par la météo, ils tentent de tout représenter. On y découvre également comment ils prennent les voix des différents acteurs pour mettre au point les scénarios du jeu.Je vous invite à regarder la vidéo pour avoir tous les détails :