Black Desert Online : l'Opération Plouf

Publié le Jeudi 4 août 2022 à 09:30:00 par Ambre Cogné

Célébrations estivales

Le développeur Pearl Abyss ré-édite les événements estivaux de leur MMO Black Desert Online . La pièce maîtresse de cette été sera le mini-jeu JcJ l'Opération Plouf : A l'assaut du château de sable. S'y déroule un deathmatch en 30 contre 30 entre les Papu et les Loutres, où vous serez attribué un camp et une classe aléatoirement, entre Guerrier, Sorcier et Guérisseur.En remportant des matchs, vous pourrez accumuler des points pouvant être échangés contre des récompenses uniques à l'événement. Vous pourrez également participer à des enchères lors desquelles sont vendues les oeuvres de Kakuo, un sculpteur Papu de génie.Une bonne dose de fun, donc...