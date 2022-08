La galerie de Kim

Publié le Mercredi 3 août 2022 à 16:10:00 par Julie Kim Guenego

Du sang. Beaucoup de sang...

Bonjour, je vous présente un jeu indé japonais vraiment underrated aujourd’hui: Your Turn to Die, développé par Nankidai (une seule personne!). Il est gratuit et vaut vraiment le détour. Si vous aimez la série des Danganronpa, Zero Escape ou Ace Attorney, ca devrait vous plaire. Je vous préviens que c'est un peu (beaucoup) violent, donc ce n'est pas tout public... Un point fort du jeu pour moi sont les personnages, ils sont super attachants (ca fait 10x plus mal au coeur quand ils meurent brutalement, no spoiler though!). Bref, YTTD a été un giga coup de cœur pour moi, je vous laisse avec l’illustration du jour. Bonne fin d’après-midi !