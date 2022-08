- Hokko Life, une simulation de vie sur PC et consoles

Publié le Mercredi 3 août 2022 à 11:45:00 par Sara Brugioli

C'est tout mignon

Le simulateur de vie cosy Hokko Life va arriver sur PC mais aussi Xbox One, PS4 et Switch le 27 septembre.Le jeu vous permettra de vivre une vie tranquille dans votre village personnel, avec des mini-jeux, d'autres habitants à connaitre, et un large panel de choix de personnalisation du personnage et du monde autour de vous, grâce à vos outils.Le jeu est en Early Access depuis juin sur Steam, et il a été régulierement mis à jour, avec des mise à jour fermières, pour planter des plantes, ou des mises à jour narratives, pour introduire plus de personnages. Bref, beaucoup de contenu attend les joueurs fan de cosy games.