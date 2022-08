- Démo imminente pour Mist Guard

Publié le Mercredi 3 août 2022 à 10:45:00 par Ambre Cogné

Mauvaise cuite

L'action-RPG d'Edudelm, Mist Guard, a annoncé une démo approchant sur Steam dans les prochaines semaines. On nous y promet de découvrir la raison pour laquelle le jeu porte ce nom, et on espère pouvoir y goûter le gameplay ! Vous pourrez donc bientôt essayer l'expérience de vous réveiller dans une prison étrange, pleine de gardes, et de devoir vous en échapper.Vous pouvez déjà ajouter le jeu sur votre liste de souhait pour être alertés quand le jeu complet sortira en décembre de cette année. En attendant, voici la bande annonce officielle du jeu :