Chernobylite, du nouveau contenu pour les joueurs

Publié le Mercredi 3 août 2022 à 10:00:00 par Sara Brugioli

On adore quand c'est gratuit

Suite à la sortie du jeu sur la PS5 et sur Xbox Series en avril, Chernobylite s'offre maintenant une mise à jour gratuite pour les joueurs console.Les mise à jour propose deux DLC aux joueurs: Ghost Town, qui introduit une nouvelle carte (les quartiers résidentiels de Pripyat) et des nombreuses quêtes secondaires. Ce DLC sera accompagné du pack cosmétique payant "Froid Mortel". Le deuxième pack d'expansion, c'est Saison Un, qui offre une nouvelle aventure inédite intitulée "En souvenir de toi" et une arbalète gratuite aux joueurs. Et ce DLC aussi est accompagné de son pack cosmétique payant, "Flammes Bleues".La mise à jour est dejà disponible pour les joueurs PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.