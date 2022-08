- Batora: Lost Haven sortira en automne 2022

Publié le Mardi 2 août 2022 à 11:30:00 par Ambre Cogné

Dommage qu'il ne sorte pas en avril...

Développé par Stormind Games et édité par Teaù 17, Batora: Lost Haven est un action RPG dans un univers de science-fantasy. Vous y incarnerez Avril, une jeune femme propulsée dans une quête dont l'enjeux semble être le sauvetage de la Terre. La mécanique principale est celle de la polarité : vous pourrez varier entre le pouvoir du soleil et de la lune pour vaincre vos adversaires et résoudre des enigmes. On nous promet également une histoire à multiples embranchements qui mèneront à différentes fins et des combats dynamiques.Le jeu sera disponible en automne de cette année sur PC (à travers Steam), Playstation 4 et 5, Xbox One et Xbox Series et sur Nintendo Switch.