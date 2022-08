Le prochain chapitre de Dying Light 2 Stay Human est imminent

Publié le Mardi 2 août 2022 à 11:00:00 par Ambre Cogné

La chasseuse et la guenaude

Le prochain chapitre de Dying Light 2 Stay Human arrive à grand pas. Intitulé "A Huntress and a Hag", celui-ci ajoutera un nouveau personnage : Shen Xiu la Chasseuse, maniant à la perfection la traque et le tir à l'arc (et à l'arbalette, visiblement). Elle confiera au joueur une mission importante sur laquelle nous n'avons pas beaucoup plus de détails...Un nouvel épisode de At The Fish Eye, le making of de Dying Light 2, est également disponible, portant sur le concept des chapitres eux-mêmes.