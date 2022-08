Retreat to Enen disponible sur PC

Publié le Mardi 2 août 2022 à 10:30:00 par Ambre Cogné

La survie sans tracas

Après l'annonce de l'avancée de sa date de sortie, Retreat to Enen -développé par Head West- arrive sur PC. Rappelons un peu le concept : un jeu qui combine la survie et la méditation. Pour le moment, les joueurs ne semblent pas tout à fait satisfaits, cependant, appréciant les graphismes magnifiques du jeu mais déclamant un gameplay laissant à désirer...Return to Enen est disponible sur Steam et Epic Games Store , soldé à -20% jusqu'au 8 août pour l'occasion de la sortie.