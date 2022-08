Rainbow 6 Siege : l'événement M.U.T.E. Protocol est de retour

Publié le Mardi 2 août 2022 à 09:40:00 par Ambre Cogné

Biomécanique et armes à feu

Petit cadeau pour les joueurs de Rainbow 6 Siege : presque exactement deux ans après la dernière édition de l'événement, M.U.T.E. Protocol revient en version "Chair et métal". On retrouve l'aspect futuriste, mais cette fois avec une touche de biomécanique un peu sinistre.L'événement ajoute également un mode de jeu temporaire : Course à l'Armement. Dans ce mode, tous les joueurs commencent avec une arme de bas rang (FMG-9 pour les attaquants et MP5K pour les défenseurs). A chaque kill, votre arme est remplacée par une meilleure, et à chaque mort vous retournez à l'arme précédente. Pour les attaquants, le dixième niveau d'arme, le marteau doré, est la seule pouvant détruire l'objectif et permettre de remporter la partie.Bien évidémment, c'est également l'occasion de proposer des cosmétiques déblocables pendant l'évènement. Ces packs pourront être gagnés en remplissant des défis ou achetés avec des crédits ou de la renommée. De plus, les cosmétiques de la première version de M.U.T.E. Protocol seront disponibles à l'achat dans la boutique du jeu.L'événement démarre aujourd'hui et terminera le 23 août.