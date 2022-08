Top des ventes de jeux vidéos en France

Publié le Mardi 2 août 2022 à 09:30:00 par Ambre Cogné

Bouton de Culotte

Horizon Forbidden West (PS5) Mario Strikers : Battle League Football (Switch) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) Live A Live (Switch) Gran Turismo 7 (PS5)

Horizon Forbiden West Gran Turismo 7 Spider-Man: Miles Morales

Forza Horizon 5 F1 22 Elden Ring

F1 22 GTA V : Edition Premium Gran Turismo 7

F1 22 Mass Effect - Edition Légendaire Call of Duty : Black Ops 4

Mario Strikers Battle League Football Mario Kart 8 Deluxe Live A Live

Farming Simulator 22 The Witcher 3 : Wild Hunt - Game of The Year Edition Football Manager 2022

Comme toutes les semaines, nous vous proposons de découvrir le top des ventes de jeux vidéo en France, envoyé par le SELL. Il s’agit de la 29ème semaine de 2022.Comme chaque semaine, on l’illustre avec un fromage. Aujourd’hui, on vous présente le Bouton de Culotte, l'un des plus petits fromages de France. Ce fromage originaire du Mâconnais est fabriqué à partir de lait cru de chèvre et ressemble un peu aux crottins de Chavignol. Sa croûte varie de l'ivoire au brun au fil du temps.Du côté des tops, Horizon Forbidden West parvient enfin à vaincre le dragon qu'était Mario Strikers lors des derniers tops. Nintendo représente toujours la majorité du top général, cependant. Au niveau des tops par plateforme, on reprend les mêmes et on mêlange un peu, avec un Spider-Man: Miles Morales qui pointe tout de même le bout de son nez...Voici le top des ventes en France pour la semaine du 18 au 24 juillet 2022 :Sur Playstation 5 :Sur Xbox Series :Sur PlayStation 4 :Sur Xbox One :Sur Nintendo Switch :Sur PC :