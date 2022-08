- Timothy and the Tower of Mu, un nouveau platformer

Publié le Lundi 1 août 2022 à 11:00:00 par Sara Brugioli

On espère que vous avez un bon psy







Timothy and the Tower of Mu, c'est un platformer hardcore crée par PLAYISM. Le jeu a des graphismes 2D rétro et un gameplay qui rappelle celui d'anciens platformers... Mais si, vous voyez, les platformers qui vous donnent envie de vous arracher les cheveux et qui vous font cracher du sang? Non?Le jeu vous permettra d'explorer 5 biomes différents, peuplés de plus de 50 types d'ennemis différents, 10 boss, et des pièges mortels. La tour de Mu ne vous fera pas de cadeaux. Les estimations du studio comptent 10 heures de jeu pour des véterans du genre à 40 heures de jeu pour des débutants.Le jeu sortira le 9 août sur Steam.