- Naraka : Bladepoint, une nouvelle carte pour les joueurs

Publié le Lundi 1 août 2022 à 10:45:00 par Sara Brugioli

Rejoignez le combat en Holoroth







Une toute nouvelle carte vient se rajouter au jeu Naraka : Bladepoint, sous le nom de Holoroth. Après son lancement sur Xbox Series le mois dernier, les dévéloppeurs ont continué a affiner leur jeu, et à un an de la sortie du jeu sur PC, on découvre cette nouvelle zone qui sera disponible la 19 août.Holoroth est une toute nouvelle zone de jeu, qui amène ses difficultés de gameplay propres et des nouveautés dans la façon de jouer au jeu. Des défis de terrain, comme de la neige profonde ou le desert seront présents dans cette immense zone, et des nouvelles façon de combattre seront disponibles, notamment avec le combat aérien.Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Ci-dessous, le trailer cinématique de cette carte, et le trailer de gameplay.