- Story of Seasons: Pioneers of Olive Town disponible sur PS4

Publié le Lundi 1 août 2022 à 09:50:00 par Ambre Cogné

C'est l'heure de la récolte

Développé et édité par Marvelous, le RPG d'agriculture et de récolte est disponible sur PS4. Story of Seasons, autrefois connu sous le nom d'Harvest Moon, vous invite à cultiver vos champs, vous occuper de votre bétail et à profiter du calme de la campagne. Les jeux sont également notables pour ajouter une part de RPG au genre.Pioneers of Olive Town est disponible à 39,99 €, avec la version digitalisée soldée à -10%. Le jeu possède également un DLC à 14,99 € ajoutant des personnages de jeux précédents, de nouveaux vêtements et des candidats au marriage.