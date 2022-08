Turrican Anthology Vol. 1 et 2 disponible en dématérialisé

Publié le Lundi 1 août 2022 à 09:45:00 par Ambre Cogné

Réanimation

Turrican (Amiga)

Turrican II (Amiga)

Super Turrican (SNES)

Super Turrican Director's Cut (SNES)

Mega Turrican Score Attack (Genesis/Mega Drive)

Turrican 3 (Amiga)

Mega Turrican (Genesis/Mega Drive)

Mega Turrican Director's Cut (Genesis/Mega Drive)

Super Turrican 2 (SNES)

Super Turrican Score Attack (SNES)

Les développeurs de chez ININ Games ramènent une vielle série de jeux à la vie avec deux anthologie portant chacune cinq jeux sur Switch. Initiallement développés par Factor 5, les jeux Turrican mêlangeaient le run n' gun et l'exploration dans un cocktail survolté comme le sont souvent les jeux de l'époque.La première collection, Turrican Anthology Vol. I contient les jeux suivants :La seconde collection, Turrican Anthology Vol. II contient les jeux suivants :La collection ajoute également quelques nouvelles fonctionalités, comme une carte améliorée permettant une navigation plus facile, trois bandes musicales entre originale émulée, originale remastered et nouvelle, la possibilité de choisir entre des contrôles Amiga, SNES/Mega Drive ou modernes, des triches déblocables et quelques autres.