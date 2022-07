La semaine de Kim

Coucou! J'ai dessiné Shez, le protagoniste de FE Warriors: Three hopes. On peut choisir le genre du personnage en jeu mais je trouve le chara design masculin infiniment supérieur à sa contrepartie... sérieusement, qu'est ce que c'est que cette tenue? Même si j'avoue que je ne suis toujours pas fan des cheveux violet flashy ... Personnellement j'ai beaucoup apprécié le jeu bien que je n'ai jamais adoré les musou, j'étais surtout contente de revoir mes personnages préférés. Enfin bon, je vous invite à aller lire le test de Vincent ici. Passez une bonne aprèm !

Nostalgie incoming

Hello, je finis la semaine avec un quick painting de MK8 Deluxe ! Je suis super contente de revoir la Gorge Champignon et Flipper Waluigi, les courses de MK Tour ont l’air pas mal non plus. Bon week end !