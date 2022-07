- Découvrez toutes les offres de Prime Gaming d'août

Publié le Vendredi 29 juillet 2022 à 11:55:00 par Sara Brugioli

Que nous propose Bezos ce mois-ci?

StarCraft : Remastered

Zak McKraken and the Alien Mindbenders

Beasts of Maravilla Island

Recompile

ScourgeBringer

Family Mysteries : Poisonous Promises

C'est bientôt le mois d'août, et pour nombreux joueurs, ça veut dire jeux offerts avec les différentes souscriptions. et Prime Gaming ne fait pas exception. On vous presente aujourd'hui les jeux gratuits que nous donne Bezos.Et bien évidemment, en plus de ça, pendant tout le mois des contenus seront offerts aux utilisateurs, sur des jeux comme GTA Online, Red Dead Online, Fall Guys, Destiny 2 et bien plus encore. Tout ça est à consulter sur le calendrier Prime Gaming Et c'est aussi la derniere chance pour les joueurs de récuperer les jeux gratuits de juillet avant qu'ils ne soient plus disponibles le 31.