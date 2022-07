- Lost Epic, combattez des dieux dès aujourd'hui

Publié le Vendredi 29 juillet 2022 à 11:10:00 par Sara Brugioli

Un peu à la Kratos

Lost Epic, de Team EARTH WARS, est sorti aujourd'hui dans sa version complète et il quitte sa période d'Early Access. Il est disponible sur PC, PS4 et PS5.Lost Epic, c'est quoi? Un side-scroller 2D, un Souls-like, un Action RPG avec des batailles nerveuses et des éléments d'hack-and-slash. Devenez un tueur de dieux, defenseur des mortels, et explorez la terre de Sanctum, separée en six mondes différents. Battez vous contre des monstres énormes et personnalisez les capacités de votre héros.On vous laisse le trailer ci-dessous.