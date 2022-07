Publié le Vendredi 29 juillet 2022 à 11:05:00 par Ambre Cogné

Du grand n'importe quoi

Développé et publié par Coffee Stain, le jeu d'aventure comique Goat Simulator 3 sortira le 17 novembre sur PC (exclusivement via l'Epic Games Store), PS5 et Xbox Series. Comme dans ses prédécesseurs, vous incarnerez Pilgor, une chèvre folle dévouée à ruiner la vie des PNJs autour d'elle.Le jeu est disponible en plusieurs éditions : la Pre-Udder Edition, la Digital Downgrade Edition et l'édition collector physique Goat In A Box. Chacune ajoute du contenu en jeu et cette dernière contient également quelques goodies physiques comme une peluche et un poster.